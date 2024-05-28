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Akıllarda Kalan 12 Düet Şarkıyla Müzik Ziyafeti

etiket Akıllarda Kalan 12 Düet Şarkıyla Müzik Ziyafeti

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 16:20

Müzik ziyafetimiz başlıyor! Sizi, unutulmaz düet şarkılarıyla dolu bir serüvene davet ediyoruz. Kimi zaman duygusal anları yansıtan, kimi zaman da ritmin doruklarına çıkaran bu şarkılarla, müziğin büyülü dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkacaksınız. Hazır mısınız?

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1. Sertab Erener & Demir Demirkan - Zaferlerim

2. Redd - Sevmeden Geçer Zaman (feat. Şebnem Ferah)

3. Sezen Aksu & Sertab Erener - Yalnızlık Senfonisi

4. Duman & Erkin Koray - Fesupanallah

5. Ezginin Günlüğü - Ebruli - (Barış Akarsu & Hüsnü Arkan Düet - Canlı)

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6. Cihan Mürtezaoğlu & Deniz Tekin - Derde İhanet Edemem

7. Erol Evgin & Sıla - Ateşle Oynama

8. CEZA & Sezen Aksu - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

9. Teoman & Şebnem Ferah - İki Yabancı

10. Nilüfer & Hayko Cepkin - Aşk Kitabı

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11. Sıla & Mabel Matiz - Muhbir

12. Ümit Besen feat. Pamela - Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?

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