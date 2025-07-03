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Akbank Gençlik Akademisi Fellowship Programı’nda Yeni Dönem Başlıyor

Akbank Gençlik Akademisi Fellowship Programı’nda Yeni Dönem Başlıyor

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Onedio Content - Onedio Editörü
03.07.2025 - 17:24

Akbank Gençlik Akademisi çatısı altında hayata geçirilen ve gençlerle birlikte daha iyi bir gelecek hayaliyle şekillenen Akbank Fellowship Programı’nın yeni dönem başvuruları devam ediyor. Ekim ayında başlayacak ve 10 ay sürecek program ile gençler, sürdürülebilirlikten girişimciliğe, tasarım odaklı düşünmeden duygusal zekaya uzanan alanlarda eğitimler, atölyeler ve ilham buluşmalarıyla çok yönlü bir gelişim fırsatı yakalayacak.

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Akbank Gençlik Akademisi, gençlerle birlikte büyümeye devam ediyor.

Akbank Gençlik Akademisi, gençlerle birlikte büyümeye devam ediyor.

Akademi, son 4 yılda Türkiye’deki tüm üniversitelerin tamamından 200 binden fazla gence eğitim, mentörlük ve deneyim fırsatları sundu. 

Gençlik Akademisi çatısı altında yürütülen Akbank Fellowship Programı’nın yeni dönemi için 1. aşama başvuruları 13 Temmuz’da sona erecek. Beşinci dönemi gerçekleşecek programa, 18-25 yaş arası tüm üniversite öğrencileri başvuru yapabilecek. 

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, programın yeni dönemine ilişkin şunları söyledi: “Gençlerin geleceği şekillendirme gücüne inanıyoruz. Bu düşünceyle Akbank Gençlik Akademisi çatısı altında hayata geçirdiğimiz Fellowship Programı ile gençlere sadece ilham vermeyi değil, birlikte üretmeyi ve dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlikten davranış bilimlerine, teknolojiden duygusal zekaya uzanan çok disiplinli alanlarda gençlerle beraber çalışıyoruz. Onları tersine mentörlük, etki girişimi tasarımı ve ilham buluşmaları gibi deneyimlerle de destekliyoruz. Yeni dönemde 18-25 yaş arası üniversiteli gençleri, bu anlamlı yolculuğun parçası olmaya davet ediyoruz.” 

Geleceği tasarlamak için dönüşümü birlikte başlatmak isteyen gençleri bekleyen Akbank Fellowship Programı, 10 ay sürecek ilham verici bir öğrenme ve gelişim yolculuğu sunuyor. Akbank Fellowship Programı boyunca katılımcılar, sürdürülebilirlik, teknoloji, girişimcilik, davranış bilimleri, tasarım odaklı düşünme ve duygusal zeka gibi geleceği şekillendiren alanlarda derinleşme fırsatını yakalıyor. Program tersine mentörlüklerden etki odaklı girişim geliştirmeye, disiplinler arası atölyelerden ilham veren buluşmalara kadar uzanan dopdolu içeriğiyle, gençleri potansiyellerini keşfetmeye çağırıyor.

#işbirliği

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