AK Partili Eski İlçe Başkanına Uyuşturucu Operasyonu: "Komplo" Dediği Video Sonrasında İstifa Etmişti
AK Partili Eski İlçe Başkanına Uyuşturucu Operasyonu: "Komplo" Dediği Video Sonrasında İstifa Etmişti
Yozgat’ın Merkez ilçesinin eski AK Parti İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’ın, “Narkoçelik-15” isimli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandığı ortaya çıktı. Kılıç, 9 Aralık 2021’de sosyal medyada yayınlanan bir video sonrasında görevinden istifa etmişti.
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Kürşat Kılıç, makam odasından uyuşturucu kullandığı iddiaları sonrasında görevinden istifa etmişti.
BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın 52 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar arasında eski AK Partili başkan da yer aldı.
Kürşat Kılıç ile birlikte “Narkoçelik-15” operasyonunda Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
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