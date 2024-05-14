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AK Partili Eski İlçe Başkanına Uyuşturucu Operasyonu: "Komplo" Dediği Video Sonrasında İstifa Etmişti

AK Partili Eski İlçe Başkanına Uyuşturucu Operasyonu: "Komplo" Dediği Video Sonrasında İstifa Etmişti

Yozgat AK Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 08:39

Yozgat’ın Merkez ilçesinin eski AK Parti İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’ın, “Narkoçelik-15” isimli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandığı ortaya çıktı. Kılıç, 9 Aralık 2021’de sosyal medyada yayınlanan bir video sonrasında görevinden istifa etmişti.

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Kürşat Kılıç, makam odasından uyuşturucu kullandığı iddiaları sonrasında görevinden istifa etmişti.

Kürşat Kılıç, makam odasından uyuşturucu kullandığı iddiaları sonrasında görevinden istifa etmişti.

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BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın 52 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar arasında eski AK Partili başkan da yer aldı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın 52 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar arasında eski AK Partili başkan da yer aldı.

Kürşat Kılıç ile birlikte “Narkoçelik-15” operasyonunda Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Kürşat Kılıç ile birlikte “Narkoçelik-15” operasyonunda Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

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