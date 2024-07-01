AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Bakın Hangi Haber Spikeriyle Dünyaevine Girmeye Hazırlanıyor?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Bakın Hangi Haber Spikeriyle Dünyaevine Girmeye Hazırlanıyor?
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bakın hangi haber spikeriyle evleniyor?
Kaynak: Sözcü- Veli Toprak
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Siyaset kulislerinde bu kez düğün haberi dolaşıyor. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik düğün telaşı içerisinde.
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MHP'ye yakınlığı ile bilinen BengüTürk isimli kanalda spikerlik yapan Ecem Toplar, yakın geçmişte Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı gezilerine eşlik eden diplomasi muhabirlerinden biriydi.
Kulislerde "Cumhur İttifakı Evliliği" şeklinde değerlendirilen düğünle ilgili detaylar şu an henüz belli değil
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