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Airfryer ile Neler Yapabileceğinizi Görünce Şaşıracaksınız: Hem Sağlıklı Hem Lezzetli 10 Tarif

etiket Airfryer ile Neler Yapabileceğinizi Görünce Şaşıracaksınız: Hem Sağlıklı Hem Lezzetli 10 Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 20:31

Airfryer, mutfakta devrim yaratan bir cihaz haline geldi! Sadece sağlıklı yemekler hazırlamakla kalmayıp, aynı zamanda zaman kazandırarak hayatınızı kolaylaştırıyor. Philips'in Çift Hazneli Airfryer ise size iki farklı yemeği aynı anda yapma imkânı tanıyor. İster atıştırmalık, ister ana yemek, ister tatlı… Philips'in Çift Hazneli Airfryer ile hazırlayabileceğiniz lezzetlerin sınırı yok! Eğer siz de bu pratik cihazın gücünden yararlanmak istiyorsanız, işte size hem sağlıklı hem de lezzetli 14 farklı tarif!

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1. Karnabahar Tacosu ve Fıstık Ezmeli Çikolatalı Kurabiye

1. Karnabahar Tacosu ve Fıstık Ezmeli Çikolatalı Kurabiye

Karnabahar Tacosu

Malzemeler:

  • 1 orta boy karnabahar, küçük parçalara ayrılmış

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber

  • Tuz ve karabiber, damak zevkine göre

  • 8 küçük tortilla ekmeği

  • Üzeri için: doğranmış kırmızı lahana, avokado dilimleri, taze kişniş, limon dilimleri

Yapılışı:

  • Karnabahar parçalarını bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, kimyon, tatlı toz biber, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir büyük haznesine karnabaharları yerleştirin. 180°C'de 15-20 dakika, karnabaharlar yumuşayıp hafifçe kızarana kadar pişirin.

  • Tortilla ekmeklerini hafifçe ısıtın. Her birine pişmiş karnabahar, kırmızı lahana, avokado dilimleri ve taze kişniş ekleyin. Limon dilimleriyle servis yapın.

Fıstık Ezmeli Çikolatalı Kurabiye

Malzemeler:

  • 1 su bardağı fıstık ezmesi

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1 büyük yumurta

  • 1 çay kaşığı vanilya

  • 1/2 su bardağı damla çikolata

Yapılışı:

  • Bir kasede fıstık ezmesi ve toz şekeri karıştırın. Üzerine yumurta ve vanilyayı ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. 

  • Daha sonra damla çikolatayı ekleyin ve karıştırın.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın. 

  • Pişirme kağıdı serili Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine kurabiyeleri yerleştirin, aralarında biraz boşluk bırakın.

  • Airfryer'ın küçük haznesini de 160°C'de 8-10 dakika, kurabiyelerin kenarları hafifçe kızarana kadar pişirin. 

  • Piştikten sonra birkaç dakika soğumaya bırakın, ardından servis yapın.

Bu tariflerle hem ana yemeğinizi hem de tatlınızı aynı anda hazırlayarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

2. Muz Ekmeği

2. Muz Ekmeği

Hafif nemli dokusu, mis gibi muz kokusu ve üzerindeki çıtır kabuğuyla herkesin bayılacağı bir muz ekmeği yapmaya hazır olun!

Malzemeler:

  • 3 adet olgun muz (ezilmiş)

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/4 su bardağı kahverengi şeker

  • 1/3 su bardağı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ

  • 2 adet yumurta

  • 1 tatlı kaşığı vanilya 

  • 1 + 3/4 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1/4 çay kaşığı tuz

  • 1/2 su bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

  • 1/4 su bardağı damla çikolata (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a uygun bir kek kalıbını hazırlayın ve içini yağlayarak unlayın. Airfryer’ı önceden 160°C’ye ayarlayıp 5 dakika ısıtın.

  • Geniş bir karıştırma kabında ezilmiş muzları, toz şekeri, kahverengi şekeri, eritilmiş tereyağını, yumurtaları ve vanilyayı birleştirin. Mikser ya da bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

  • Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, karbonat, tarçın ve tuzu karıştırın. Bu kuru malzemeleri muzlu karışıma azar azar ekleyerek spatula ile karıştırın. Hamurun homojen olmasına özen gösterin, ancak fazla karıştırmamaya dikkat edin.

  • İsteğe bağlı olarak ceviz veya damla çikolatayı ekleyip karışıma nazikçe yedirin.

  • Hamuru hazırladığınız kek kalıbına dökün ve yüzeyini düzleştirin. Kalıbı Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin. 160°C’de 40-45 dakika pişirin. 

  • Pişirme süresinin sonunda bir kürdan batırarak kontrol edin; kürdan temiz çıkıyorsa ekmeğiniz hazır.

  • Muz ekmeğini hazneden çıkarıp oda sıcaklığında 10-15 dakika soğumaya bırakın. Ardından kalıptan çıkararak tamamen soğumasını bekleyin.

Olgun muzlarınızı değerlendirirken tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

3. Patlıcan Parmesan ve Tavuk

3. Patlıcan Parmesan ve Tavuk

Patlıcan Parmesan

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy patlıcan, yuvarlak dilimlenmiş

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı domates sosu

  • 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Patlıcan dilimlerini tuzla ovup 10 dakika bekletin, sonra durulayıp kurulayın. 

  • Galeta unu ve parmesan peynirini karıştırın. 

  • Yumurtaları çırpın. 

  • Patlıcan dilimlerini önce yumurtaya, ardından galeta karışımına bulayın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine dizin ve 180°C’de 12-15 dakika pişirin. 

  • Üzerine domates sosu ve mozzarella ekleyip 5 dakika daha pişirin.

Baharatlı Tavuk Göğsü

Malzemeler 

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Tuz ve karabiber

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Tavuk göğüslerini zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer büyük haznesine koyun ve 180°C’de 20 dakika, içi tamamen pişene kadar pişirin.

Servis ederken Patlıcan Parmesan ile tavuk bir araya getirerek harika bir akşam yemeği yaratabilirsiniz!

4. Brüksel Lahanası

4. Brüksel Lahanası

Malzemeler:

  • 500 g Brüksel lahanası (uç kısımları kesilmiş ve ortadan ikiye bölünmüş)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke (servis için, isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Brüksel lahanalarını bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, sarımsak tozu, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyin. İyice karıştırarak tüm lahanaların baharatlarla kaplanmasını sağlayın.

  • Brüksel lahanalarını Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine yerleştirin. 200°C’de 12-15 dakika pişirin. Pişirme sırasında hazneyi bir veya iki kez sallayarak tüm lahanaların eşit şekilde kızarmasını sağlayın. Dış yapraklar hafifçe karamelize olup çıtır bir doku aldığında hazır.

  • Pişmiş Brüksel lahanalarını bir tabağa alın ve üzerine balzamik sirke gezdirerek servis edin.

5. Tempura Esintili Yeşil Fasulyeler ve Berry Crisp

5. Tempura Esintili Yeşil Fasulyeler ve Berry Crisp

Tempura Yeşil Fasulyeler Tarifi

Malzemeler:

  • 250 g taze yeşil fasulye (uçları temizlenmiş)

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı soda (buz gibi soğuk)

  • 1/4 çay kaşığı tuz

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Bir kasede un, soda ve tuzu karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin. Sodanın buz gibi soğuk olması hamurun hafif ve çıtır olmasını sağlar.

  • Yeşil fasulyeleri hazırladığınız tempura hamuruna batırın. Fazla hamurun akması için bir ızgara telinde bekletebilirsiniz.

  • Fasulyeleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir büyük haznesine yerleştirin. Üzerine püskürtme yağ sıkarak 200°C’de 10 dakika pişirin. 

Philips Çift hazneli Airfryer’ın hızlı pişirme teknolojisi sayesinde fasulyeleriniz çıtır çıtır olacak!

Berry Crisp Tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı karışık meyve (çilek, böğürtlen, yaban mersini)

  • 1 yemek kaşığı bal veya şeker

  • 1/2 su bardağı yulaf

  • 1/4 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı tereyağı (soğuk, küçük küpler halinde)

Yapılışı:

  • Karışık meyveleri bal ile karıştırıp Philips Çift Hazneli Airfryer’a uygun bir kabın içine koyun.

  • Yulaf, un ve tereyağını elinizle yoğurarak kırıntı kıvamına getirin. Meyvelerin üzerine eşit şekilde serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesinde 180°C’de 15 dakika pişirin. Crisp üzeri altın rengi almalı ve meyveler kabarcıklı bir hale gelmeli.

  • Tatlınızı bir top vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.

Airfryer’ın çift haznesi sayesinde tatlar birbirine karışmadan aynı anda hem hafif hem de lezzetli yemekler hazırlamak mümkün! Üstelik %90’a varan daha az yağ kullanımı ile sağlıklı yemeklerin keyfini çıkarın. 🍃

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6. Tavuk Köfteleri

6. Tavuk Köfteleri

Tavuk köfteleri, hem hafif hem de lezzetli bir öğün arayanlar için mükemmel bir seçenek!

Malzemeler:

  • 500 g tavuk kıyması

  • 1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Büyük bir karıştırma kabında tavuk kıymasını, rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsağı, galeta ununu ve yumurtayı birleştirin. Üzerine kimyon, toz biber, karabiber ve tuz ekleyin. Son olarak doğranmış maydanozu da ekleyip iyice yoğurun. Harç, biraz yapışkan bir kıvamda olacaktır; bu normal.

  • Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak köfteler oluşturun. Köfteleri hafifçe yassılaştırarak pişirme sırasında daha eşit bir sonuç elde edebilirsiniz.

  • Köfteleri Philips Çift Hazneli  Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin. Üzerlerine hafifçe püskürtme zeytinyağı sıkın. Airfryer’ı 190°C’ye ayarlayıp 12-15 dakika pişirin. Pişirme sırasında hazneyi bir kez sallayarak köftelerin her iki yüzünün de eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

  • Pişme süresi sonunda bir köfteyi keserek içinin tamamen piştiğinden emin olun. Sıcak servis edin.

7. Sarımsaklı Ekmek

7. Sarımsaklı Ekmek

Her sofraya uyum sağlayan, hem sade hem de gösterişli bir garnitür.

Malzemeler:

  • 1 adet baget ekmek

  • 4 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Yapılışı:

  • Baget ekmeği dilimleyin, ancak dilimler arasında tabanı kesmeden bütünlüğü koruyun.

  • Eritilmiş tereyağını, ezilmiş sarımsağı ve kıyılmış maydanozu karıştırın. Bu karışımı ekmek dilimlerinin arasına sürün. Parmesan peynirini de dilimlerin arasına yerleştirin.

  • Ekmekleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin ve 180°C’de 8-10 dakika, ekmekler çıtırlaşana ve peynir eriyene kadar pişirin.

8. Limon Sarımsaklı Karides ve Çıtır Acılı Nohut

8. Limon Sarımsaklı Karides ve Çıtır Acılı Nohut

Dakikalar içinde sofistike bir yemek hazırlayın!

Limon Sarımsaklı Karides

Malzemeler:

  • 500 g jumbo karides (ayıklanmış ve temizlenmiş)

  • 3 diş sarımsak (ince doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 limon (suyu ve rendelenmiş kabuğu)

  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

  • Tuz ve karabiber

  • Taze maydanoz (doğranmış, süsleme için)

Yapılışı:

  • Temizlenmiş karidesleri bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, ince doğranmış sarımsak, limon suyu, limon kabuğu rendesi, tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. İyice karıştırarak tüm karideslerin marine edilmesini sağlayın.

  • Karidesleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. Hazneyi 190°C’ye ayarlayın ve karidesleri 6-8 dakika pişirin. 

  • Karidesler pembeleşip hafif kıvrıldığında hazır.

  • Pişen karidesleri bir tabağa alın, üzerine doğranmış maydanoz serpiştirerek servis yapın.

Çıtır Acılı Nohut

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de olabilir, süzülmüş ve kurutulmuş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1/2 çay kaşığı acı toz biber (isteğe göre artırılabilir)

  • 1/2 çay kaşığı kimyon

  • Tuz

Yapılışı:

  • Haşlanmış nohutları temiz bir bezle iyice kurulayın. Nohutların kuru olması, çıtır bir sonuç elde etmenizi sağlar.

  • Nohutları bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, toz kırmızı biber, acı biber, kimyon ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.

  • Baharatlanmış nohutları Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin. 200°C’de 12-15 dakika, nohutlar çıtır bir doku alana kadar pişirin. Pişirme sırasında hazneyi birkaç kez sallayarak nohutların eşit şekilde pişmesini sağlayın.

  • Çıtır nohutları atıştırmalık olarak ya da limon sarımsaklı karidesin yanında garnitür olarak servis edin.

9. Ispanak ve Enginar Dolu Tavuk Göğsü

9. Ispanak ve Enginar Dolu Tavuk Göğsü

Tek bir yemekte dengeli bir öğün sunar.

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü (orta kısmı kesilerek cep açılmış)

  • 1 su bardağı doğranmış ıspanak

  • 1/2 su bardağı doğranmış enginar

  • 1/2 su bardağı labne peyniri

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1/4 çay kaşığı karabiber

  • 1/4 çay kaşığı tuz

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Ispanak, enginar, labne peyniri, sarımsak tozu, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın.

  • Tavuk göğüslerini açtığınız ceplere bu karışımı doldurun. Kürdanlarla sabitleyerek dolgunun dışarı çıkmasını önleyin.

  • Tavuk göğüslerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin. Üzerlerine püskürtmeyle zeytinyağı sıkın ve 190°C’de 20-25 dakika, tavuklar tamamen pişene kadar pişirin.

10. Soğan Çiçeği

10. Soğan Çiçeği

Masanıza farklı bir hava katacak bu sunum, özellikle misafirlerinizin ilgisini çekecek.

Malzemeler:

  • 1 büyük kuru soğan

  • 1 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 2 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1 su bardağı galeta unu

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Soğanın kök kısmını kesmeden, üst kısmından derin kesikler atarak çiçek gibi açılmasını sağlayın.

  • Unu, baharatları ve tuzu bir kapta karıştırın. Ayrı bir kapta yumurtaları sütle çırpın. 

  • Soğanı önce unlu karışıma, sonra yumurtalı karışıma, son olarak galeta ununa bulayın.

  • Soğanı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin. Üzerine zeytinyağı sıkarak 200°C’de 12-15 dakika pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sayesinde %90’a varan daha az yağ ile soğan çiçeği tadını çıkarabilirsiniz! 👌

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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