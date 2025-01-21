Airfryer ile Neler Yapabileceğinizi Görünce Şaşıracaksınız: Hem Sağlıklı Hem Lezzetli 10 Tarif
Airfryer ile Neler Yapabileceğinizi Görünce Şaşıracaksınız: Hem Sağlıklı Hem Lezzetli 10 Tarif
Airfryer, mutfakta devrim yaratan bir cihaz haline geldi! Sadece sağlıklı yemekler hazırlamakla kalmayıp, aynı zamanda zaman kazandırarak hayatınızı kolaylaştırıyor. Philips'in Çift Hazneli Airfryer ise size iki farklı yemeği aynı anda yapma imkânı tanıyor. İster atıştırmalık, ister ana yemek, ister tatlı… Philips'in Çift Hazneli Airfryer ile hazırlayabileceğiniz lezzetlerin sınırı yok! Eğer siz de bu pratik cihazın gücünden yararlanmak istiyorsanız, işte size hem sağlıklı hem de lezzetli 14 farklı tarif!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Karnabahar Tacosu ve Fıstık Ezmeli Çikolatalı Kurabiye
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Muz Ekmeği
3. Patlıcan Parmesan ve Tavuk
4. Brüksel Lahanası
5. Tempura Esintili Yeşil Fasulyeler ve Berry Crisp
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tavuk Köfteleri
7. Sarımsaklı Ekmek
8. Limon Sarımsaklı Karides ve Çıtır Acılı Nohut
9. Ispanak ve Enginar Dolu Tavuk Göğsü
10. Soğan Çiçeği
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın