Ailen Ne Kadar Toksik?

Hayatınızın büyük bir bölümünü ailenizle geçirirsiniz ve onlarla olan ilişkileriniz genellikle yaşamınızın diğer alanlarını büyük ölçüde etkiler. Ancak bazen, bu etkileşimlerin sağlıklı olmadığını ve hatta toksik olabileceğini fark etmek zor olabilir. Peki, aileniz ne kadar toksik?

İşte bu sorunun yanıtını bulmanıza yardımcı olacak o test geldi!