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Ailen Ne Kadar Toksik?

Ailen Ne Kadar Toksik?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 14:01

Hayatınızın büyük bir bölümünü ailenizle geçirirsiniz ve onlarla olan ilişkileriniz genellikle yaşamınızın diğer alanlarını büyük ölçüde etkiler. Ancak bazen, bu etkileşimlerin sağlıklı olmadığını ve hatta toksik olabileceğini fark etmek zor olabilir. Peki, aileniz ne kadar toksik? 

İşte bu sorunun yanıtını bulmanıza yardımcı olacak o test geldi!

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Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Yüzde 100!

Yüzde 100!

Toksik bir ailede büyümüşsün! O yüzden kendini devamlı yetersiz ve sevgisiz hissediyorsun. Bir şeyler karşılığında sevgi bekliyorsun.

Yüzde 80!

Yüzde 80!

Sevgisini pek belli edemeyen bir ailede büyümüşsün! Tam olarak toksik olmasa da ebeveynlik konusunda deneyime ihtiyaç duyan bir ailede büyümüşsün.

Yüzde 65!

Yüzde 65!

Ortalama bir ailede büyümüşsün! Ailen sana büyüklerinden öğrendiği kadarıyla sevgi verebilmiş! Birçoğumuzun ki gibi...

Yüzde 55!

Yüzde 55!

Ailen tam olarak ne yapacağını bilemiyor olsa bile çabalamış!

Yüzde 35!

Yüzde 35!

Anlayışlı bir ailede büyümüşsün! Her ailede ufak tefek sorunlar olur neyse ki siz atlatabilmişsiniz!

Yüzde 0!

Yüzde 0!

Sevgi dolu bir ailede büyümüşsün!

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