Aile Bakanlığı, Narin Güran Cinayetinde Nevzat Bahtiyar’a Verilen Cezaya İtiraz Etti
Aile Bakanlığı, Narin Güran Cinayetinde Nevzat Bahtiyar’a Verilen Cezaya İtiraz Etti
Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz ederek mahkemeye istinaf dilekçesini sundu.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.
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Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a müebbet hapis cezası verdi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.
Açıklanan kararın ardından Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı az bularak itiraz edeceklerini söylemişlerdi. O itiraz bugün gerçekleşti. Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın artırılması için Aile Bakanlığı, istinaf mahkemesine dilekçe sundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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