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Afganistan’ın Maymun Çiçeği Korkusu: Uluslararası Yardım Talep Ettiler

Afganistan’ın Maymun Çiçeği Korkusu: Uluslararası Yardım Talep Ettiler

Maymun Çiçeği
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 18:27

ABD’nin güçlerini çekmesi sonrasında yeniden Taliban yönetimine geçen Afganistan’da, geçtiğimiz günlerde Maymun Çiçeği (Mpox) vakası tespit edilmişti. Afganistan geçici hükümeti Sağlık Bakan Vekili Nur Celal Celali, virüsün ülkede yayılmasını engellemek için uluslararası kuruluşlardan yardım talep ettiklerini açıkladı.

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Afrika’da hızla yayılan Maymun Çiçeği (Mpox) virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta acil durum ilan edilmişti.

Afrika’da hızla yayılan Maymun Çiçeği (Mpox) virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta acil durum ilan edilmişti.

Virüs, İsveç, Filipinler, Pakistan ve Afganistan’da da kısa süre içerisinde tespit edilmişti.

Virüs, İsveç, Filipinler, Pakistan ve Afganistan’da da kısa süre içerisinde tespit edilmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sağlık Bakan Vekili Nur Celal Celali, başkent Kabil'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileriyle bir araya geldi.

Afganistan geçici hükümeti Sağlık Bakan Vekili Nur Celal Celali, başkent Kabil'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Vekili Celali, Maymun Çiçeği virüsünün Afganistan'da yayılmasının önlenmesi amacıyla uluslararası kurumların kendileriyle işbirliği yapmasını istedi.

Bakan Vekili Celali, Maymun Çiçeği virüsünün Afganistan'da yayılmasının önlenmesi amacıyla uluslararası kurumların kendileriyle işbirliği yapmasını istedi.
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