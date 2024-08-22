Afganistan’ın Maymun Çiçeği Korkusu: Uluslararası Yardım Talep Ettiler
Afganistan’ın Maymun Çiçeği Korkusu: Uluslararası Yardım Talep Ettiler
ABD’nin güçlerini çekmesi sonrasında yeniden Taliban yönetimine geçen Afganistan’da, geçtiğimiz günlerde Maymun Çiçeği (Mpox) vakası tespit edilmişti. Afganistan geçici hükümeti Sağlık Bakan Vekili Nur Celal Celali, virüsün ülkede yayılmasını engellemek için uluslararası kuruluşlardan yardım talep ettiklerini açıkladı.
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Afrika’da hızla yayılan Maymun Çiçeği (Mpox) virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta acil durum ilan edilmişti.
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Virüs, İsveç, Filipinler, Pakistan ve Afganistan’da da kısa süre içerisinde tespit edilmişti.
Afganistan geçici hükümeti Sağlık Bakan Vekili Nur Celal Celali, başkent Kabil'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Vekili Celali, Maymun Çiçeği virüsünün Afganistan'da yayılmasının önlenmesi amacıyla uluslararası kurumların kendileriyle işbirliği yapmasını istedi.
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