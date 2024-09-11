Adalet Dediğimiz Olgu Nedir?

Adaletin bir insanın içinde başlayacağına dair söylemlerle Nelson Mandela’da bu konuda Güney Afrika’da kişisel adalet ve toplumsal adaletin birleşimini temsil eden liderlerdendir. Eski Yunan filozofu Sokrates de “İçinde adaleti bulamayan, dış dünyada adaleti aramasın” söylemleriyle ünlü bir düşünürdür.

Hak ve hukukun yerine gelmesi adaletse eğer, insanı kırmayan Hakk’ın dilini kendine disiplin edinmedikçe, adaleti tanımak da imkansızlaşıyor haliyle. Diline özrü, teşekkürü yerleştirmedikçe nefsani ve şımarıkça bir serzenişte çalkalanan adalet isteği yerine hiç ulaşmayacaktır.

Adaletin asaleti insanın çıktığı yolda öğrendikleri, geliştirdikleri ile gelişecektir. Bu yol yüzyılların bilgelerini anlamak için katedilen kıymetli bir yol olacaktır. Evet bu yol uzun olacak belki bitmeyecek ama yol boyu, yaşam boyu kendine ispat ettiklerinle gelişecek olan insanın kendisi ile yolculuğuna dönüşecek, içindeki adaleti güçlendiren insan istediği adaletin de farkında olacaktır.

“Canı bildiğinde gücü bileceksin.” diyor erenler. Ne istiyorsan o olabildikçe, insansı halden gerçek insan olma haline geçtikçe savaşında galip gelebilecek adaletin yerine geldiğine de şahit olabileceksin.

Adalet denilen soyut kavramın sakat zihniyetler elinde beklenmesi, sonuca ulaşması, tecelli etmesi zor ve karmaşıktır. Devletin tepesi, kendisi, sosyal devlet birlikte hareket etse de bu soyut kavramdaki zafer kişilerin tanımları başkasının üzerinden tarif etmeyi bıraktıkça, ben de başlar biz de biter bilincine çıktıkça, kendini aydınlığı ve karanlığı ile tanıştıkça, gücüne, kudretine vakıf oldukça ve farkına vardığı erdemlerini öze indirdikçe adaletin nasıl da tecelli ettiğine şaşırıp kalacaktır.

Karşısındakilerinin haklı haksız adalet hikayelerinde oyalanmayacak kendi adil hikayesini yazacaktır.

Sefiller’in yazarı Victor Hugo’nun da dediği gibi:

“İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.”

Berna Kiper

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