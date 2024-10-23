Ad Venture Digital, Türk Oyun Geliştirici Şirketi WASD GAME STUDIO’nun İlk Oyunu Alchemists’e Yatırım Yaptı.

Studio'nun kurucusu Caner Elmas; 'Bu tür oyunlar, izleyicilere sürükleyici, eğlenceli ve heyecan dolu anlar sunarken, yayıncıların etkileşimini artırıyor. Her yayıncının da yeni içeriğe ihtiyacı olduğundan yeni çıkan oyunları mutlaka deniyorlar. Bu da oyunun doğal reklamının yapılmasını sağlıyor. Alchemists ile bu mecralar üzerinden geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz.

Alchemists’in gelecekte geliştireceğimiz yeni oyunlarımızda bize çok önemli tecrübeler kazandırdığını söyleyebiliriz. Bu ilk oyunumuz ve globalde hedeflerimiz çok yüksek. Türkiye’den son yıllarda harika oyunlar çıkıyor ve globalde büyük başarılara ulaşan geliştiricilerimiz var. Hepsini yakından takip ediyoruz. Biz de bu ve bundan sonraki geliştireceğimiz oyunlarda listelerde en üst sıralarda yer almak için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Steam’deki rekabetin çok yüksek olduğunun farkındayız. Oyunu erken erişimle çıkarmamızın nedeni oyuncuların isteklerine göre oyunu geliştirmeye devam etmek. Oyunlar tam sürüm olarak yayınlandığında ve önemli hatalar olduğunda oyuncular buna daha büyük tepkiler verebiliyorlar. Ama erken erişim olduğunu gördüklerinde oyunun sürekli gelişeceğinin farkında oldukları için destek olmaya devam ediyorlar. Burada en önemli konuların, güncelleme sürelerinin çok uzamaması ve oyuncuların geri bildirimlerinin dikkate alınmasının gerektiği olduğunu düşünüyorum.

Oyunun hikayesi kısaca şöyle; Simya ve kara büyüyü karşı karşıya getirmeye çalıştık. 1-4 kişi ile oyundaki bulmacaları çözüp 4 element ritüelini tamamlamanız gerekiyor. Bu sırada aletleri kullanıp canavardan kaçmalısınız. Etrafta bulunan ritüel parçalarını toplayıp 4 ritüeli tamamladığınızda canavarı yok ediyorsunuz. Arafta kalan arkadaşlarınızı da MedKit ile kurtarabilirsiniz. Jumpscare ve sesler ile ortamın gergin ve ürkütücü bir hale getirildiğini söyleyebiliriz. 3.Haritadan sonra Canavar ve bazı aletler değişebilir. Bunun üstünde şu an çalışıyoruz.

Alchemists ile SteamNextFest’e katıldık. Şu an wishlist toplama sürecimiz devam ediyor. Yayıncılar Demo’yu oynuyor ve yorumluyorlar. Biz de bu süreçte geri bildirimleri topluyoruz ve hataları/istekleri görmüş oluyoruz. Multiplayer oyun yapmak basit bir iş değil. Çok fazla dinamik var. Gerçekten zor bir iş. Alchemist’i 4 kişilik bir ekiple geliştiriyoruz. Dışarıdan destek aldığımız bazı durumlar da oldu tabiki. Bundan sonraki süreçte ekibin doğru şekilde büyümesi için de planlamalar yapıyoruz. Oyunun Türkiye fiyatının çok uygun olacağını şimdiden söyleyelim. Herkesin oyuna erişebileceği düşük bir fiyat olacak.’’

Tüm Türk oyun geliştiricilerine başarılar diliyoruz.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.