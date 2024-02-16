Açlık Sınırı 15 Bin Lirayı Aştı: Yoksulluk İçin 3 Asgari Ücret Lazım!
Açlık Sınırı 15 Bin Lirayı Aştı: Yoksulluk İçin 3 Asgari Ücret Lazım!
DİSK'in Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) 2024 yılı Ocak ayındaki açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.
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BİSAM raporuna göre, Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 33 TL olurken, yoksulluk sınırı da 51 bin 998 TL oldu.
Yetişkin bir erkek için sağlıklı ve dengeli beslenmesi adına tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 4 bin 127 TL olurken, yetişkin bir kadın için 3 bin 979 TL, 15-18 yaş aralığındaki bir genç için 4 bin 200 TL ve 4-6 yaş arası bir çocuk için de 2 bin 727 TL oldu.
Tek başına yaşayan bir kişinin, sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamalarının yanında barınma, ulaşım, eğitim, sağlık giderleriyle birlikte harcamalarının toplamı en az 23 bin 914 TL oldu.
Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 121,21 TL olurken, ekmek alımı için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33,38 TL oldu.
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