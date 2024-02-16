Açlık Sınırı 15 Bin Lirayı Aştı: Yoksulluk İçin 3 Asgari Ücret Lazım!

4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gıdaya aylık yapması gereken harcama tutarı 15 bin 33 TL oldu.

Gıdanın yanında temel tüketim harcamaları olan barınma, ulaşım, eğitim, sağlık da eklenince yoksulluk sınırı 51 bin 998 lira olarak gerçekleşti.