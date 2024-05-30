ABD'li Dev Banka Açıkladı: Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi İçin Tarih Geldi
ABD'li Dev Banka Açıkladı: Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi İçin Tarih Geldi
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Goldman Sachs, Türk bankalarının son 3-6 aylık dönemde sırasıyla %53-%42 artış göstererek MSCI EM EMEA endeksinden daha iyi bir performans sergilediklerine işaret etti.
Enflasyon beklentisi de açıklandı.
Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda bankalar için hedef fiyat verirken, faiz indirimi için de tarih aralığı verdi.
Özel sektör bankaları için ortalama %22 artış (Akbank/İş Bankası için ortalama %27) ve kamu bankaları (Vakıf/Halk) için yaklaşık %15 düşüş öngörüldü.
Goldman Sachs, TCMB'nin 2024 sonu veya 2025 başında faiz indirimlerine başlamasını bekliyor.
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