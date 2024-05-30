ABD'li Dev Banka Açıkladı: Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi İçin Tarih Geldi

Türkiye'de para politikasının daha ortodoks bir çerçeveye döneceğine dair artan piyasa güveni ve bunun sonucunda ortaya çıkan dezenflasyon görünümü bize göre rallinin temel itici güçleridir' değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, Türkiye'nin politika faizinin şu ana kadar en yüksek seviyesine ulaştığını, enflasyonun Mayıs'24'te zirve yapacağını ve 2024 yılsonuna kadar %43/%35,5 seviyesine gerileyeceğini, bunun sonucunda da 2024 sonu/2025 başından itibaren faiz indirim döngüsünün başlayacağını düşünüyor.