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ABD'li Dev Banka Açıkladı: Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi İçin Tarih Geldi

ABD'li Dev Banka Açıkladı: Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi İçin Tarih Geldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.05.2024 - 11:09

ABD'nin dev bankalarında Goldman Sachs, TCMB'nin faiz indirimine yönelik tahminini açıkladı.

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Goldman Sachs, Türk bankalarının son 3-6 aylık dönemde sırasıyla %53-%42 artış göstererek MSCI EM EMEA endeksinden daha iyi bir performans sergilediklerine işaret etti.

Goldman Sachs, Türk bankalarının son 3-6 aylık dönemde sırasıyla %53-%42 artış göstererek MSCI EM EMEA endeksinden daha iyi bir performans sergilediklerine işaret etti.

Türkiye'de para politikasının daha ortodoks bir çerçeveye döneceğine dair artan piyasa güveni ve bunun sonucunda ortaya çıkan dezenflasyon görünümü bize göre rallinin temel itici güçleridir' değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, Türkiye'nin politika faizinin şu ana kadar en yüksek seviyesine ulaştığını, enflasyonun Mayıs'24'te zirve yapacağını ve 2024 yılsonuna kadar %43/%35,5 seviyesine gerileyeceğini, bunun sonucunda da 2024 sonu/2025 başından itibaren faiz indirim döngüsünün başlayacağını düşünüyor.

Enflasyon beklentisi de açıklandı.

Enflasyon beklentisi de açıklandı.

Bloomberg anketinde konsensüsü enflasyonun 2025 ve 2026'da sırasıyla ortalama %29-%20'ye düşmesinin beklendiğini belirten GS ekonomistleri, kendilerinin daha yapıcı bir yaklaşımla enflasyonun 2025-26E'de ortalama %19-%10 olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda bankalar için hedef fiyat verirken, faiz indirimi için de tarih aralığı verdi.

Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda bankalar için hedef fiyat verirken, faiz indirimi için de tarih aralığı verdi.

İş Bankası için hedefini Nötr'den Al'a yükseltiyor ve yeni 12 aylık hedef fiyatını 20,0 TL olarak belirledi. 

2024 ilk çeyrek sonuçları için tahminleri güncellerken, Halk/Garanti/Akbank/Vakıf/Yapı için 12 aylık hedef fiyatlarını da yaklaşık %31/%22/%19/%19/%12 oranında artırdı.

Özel sektör bankaları için ortalama %22 artış (Akbank/İş Bankası için ortalama %27) ve kamu bankaları (Vakıf/Halk) için yaklaşık %15 düşüş öngörüldü.

Özel sektör bankaları için ortalama %22 artış (Akbank/İş Bankası için ortalama %27) ve kamu bankaları (Vakıf/Halk) için yaklaşık %15 düşüş öngörüldü.

Akbank için hedef fiyat 71 TL'den 86 TL'ye, Yapı Kredi için hedef fiyatını 38 TL'den 42,5 TL'ye ve Vakıfbank için 16 TL'den 19 TL'ye, Halk bank için 11,9 TL'den 15,6 TL'ye revize etti.

Goldman Sachs, TCMB'nin 2024 sonu veya 2025 başında faiz indirimlerine başlamasını bekliyor.

Goldman Sachs, TCMB'nin 2024 sonu veya 2025 başında faiz indirimlerine başlamasını bekliyor.
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