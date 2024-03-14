ABD'de Zenginlere 'Ne İş Yapıyorsunuz?' Diye Soruldu: Hepsinin Aynı İşi Yapması Tesadüf Değil!
ABD'de Zenginlere 'Ne İş Yapıyorsunuz?' Diye Soruldu: Hepsinin Aynı İşi Yapması Tesadüf Değil!
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Pandemiyle birlikte dünyada ve Türkiye'de de artan enflasyon ev fiyatlarını da yükseltti. Ancak bu yükseliş 2021'de başlamadı.
Kendisi de 27 yaşında finansal özgür olan sosyal medya kullanıcısı bir Tiktok hesabının videolarını paylaşıyor.
Bu zenginlerin hemen hemen hepsi aynı işi yapıyor: Emlak!
Emlak alım satımı insanları zengin ederken, sonrasında başka işlere girseler de gençlere ya da finansal özgür olmak isteyen hatta zengin olmak isteyenlere aynı tavsiyede bulunuyorlar.
Gayrimenkul alın!
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İçlerinde farklı iş yapanlar ise ya ticari gayrimenkul ya da kısa süreli kiralama işinde oluyor.
Kısaca zenginliği yolu gayrimenkul işinden geçiyor.
Kullanıcı videoları paylaştıktan sonra tespitini de söylüyor.
O zaman aynı soruyu biz de soralım: Sizi gayrimenkul yatırımı yapmaktan alıkoyan ne? Yorumlara bekliyoruz.
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