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ABD'de Zenginlere 'Ne İş Yapıyorsunuz?' Diye Soruldu: Hepsinin Aynı İşi Yapması Tesadüf Değil!

ABD'de Zenginlere 'Ne İş Yapıyorsunuz?' Diye Soruldu: Hepsinin Aynı İşi Yapması Tesadüf Değil!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.03.2024 - 10:32

ABD'de zenginlere yanaşarak 'Ne iş yapıyorsunuz?' diye soran Tiktok fenomeni gencin videolarında ortak bir cevap olduğunu fark edeceksiniz. Gelin bakalım herkesi zengin eden bu iş ne?

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Pandemiyle birlikte dünyada ve Türkiye'de de artan enflasyon ev fiyatlarını da yükseltti. Ancak bu yükseliş 2021'de başlamadı.

Pandemiyle birlikte dünyada ve Türkiye'de de artan enflasyon ev fiyatlarını da yükseltti. Ancak bu yükseliş 2021'de başlamadı.

Türkiye'de de son yıllarda artan demeyelim de 'uçan' fiyatlarıyla dikkat çeken gayrimenkul sektörü, geçmiş yıllarda ucuz kredilerle desteklenirken, dünyada da artan trendiyle zengin bir kesim yarattı.

Kendisi de 27 yaşında finansal özgür olan sosyal medya kullanıcısı bir Tiktok hesabının videolarını paylaşıyor.

Kendisi de 27 yaşında finansal özgür olan sosyal medya kullanıcısı bir Tiktok hesabının videolarını paylaşıyor.
twitter.com

Miami'de dolaşıp milyonerlere nasıl zengin olduklarını soran bir adam buldum. Yeterince komik... Hemen hepsi aynı şeyi söylüyor.

Bu zenginlerin hemen hemen hepsi aynı işi yapıyor: Emlak!

Bu zenginlerin hemen hemen hepsi aynı işi yapıyor: Emlak!

Emlak alım satımı insanları zengin ederken, sonrasında başka işlere girseler de gençlere ya da finansal özgür olmak isteyen hatta zengin olmak isteyenlere aynı tavsiyede bulunuyorlar.

Emlak alım satımı insanları zengin ederken, sonrasında başka işlere girseler de gençlere ya da finansal özgür olmak isteyen hatta zengin olmak isteyenlere aynı tavsiyede bulunuyorlar.

Gayrimenkul alın!

Gayrimenkul alın!
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İçlerinde farklı iş yapanlar ise ya ticari gayrimenkul ya da kısa süreli kiralama işinde oluyor.

İçlerinde farklı iş yapanlar ise ya ticari gayrimenkul ya da kısa süreli kiralama işinde oluyor.

Kısaca zenginliği yolu gayrimenkul işinden geçiyor.

Kısaca zenginliği yolu gayrimenkul işinden geçiyor.

Kullanıcı videoları paylaştıktan sonra tespitini de söylüyor.

Kullanıcı videoları paylaştıktan sonra tespitini de söylüyor.
twitter.com

Bu videolardaki ana cevap? Emlak. Bu sadece ciddi para kazanmak isteyip istemediğinizi gösterir... Gayrimenkul en iyi seçeneğinizdir.

27 yaşında finansal olarak özgür olmama yardımcı oldu ve bu adamlara milyonlar kazandırdı. Sizi gayrimenkul yatırımı yapmaktan alıkoyan ne?

O zaman aynı soruyu biz de soralım: Sizi gayrimenkul yatırımı yapmaktan alıkoyan ne? Yorumlara bekliyoruz.

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