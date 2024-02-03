ABD’de Mülteci Krizi: Timsahlı Önlem Önerisi Tepki Çekti

Sözcü’de yer alan habere göre; Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi toplantısında yaşanan tartışmada, Demokrat Partili Robert Garcia, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sınıra yılan ve timsah yerleştirme önerisinde bulunduğunu söyledi. Garcia, Trump'ın göçmenleri bacaklarından vurmayı, sınıra elektirikli teller yerleştirmeyi hatta Meksika'nın kuzeyini bombalamayı bile teklif ettiğini belirtti.