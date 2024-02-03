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ABD’de Mülteci Krizi: Timsahlı Önlem Önerisi Tepki Çekti

ABD’de Mülteci Krizi: Timsahlı Önlem Önerisi Tepki Çekti

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.02.2024 - 10:44

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşanan mülteci krizi ülkenin gündeminde. Meksika sınırından gelen kaçak göçü önlemekte zorlanan ABD’de, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert’in timsahlı önerisi tepki çekti.

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ABD’de yaşanan kaçak göçmen sorunu sebebiyle merkezi yönetimle ile kaçak göçten en fazla etkilenen eyalet olan Teksas Eyaleti yönetimi arasında kriz çıkmıştı.

ABD’de yaşanan kaçak göçmen sorunu sebebiyle merkezi yönetimle ile kaçak göçten en fazla etkilenen eyalet olan Teksas Eyaleti yönetimi arasında kriz çıkmıştı.

Sözcü’de yer alan habere göre; Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi toplantısında yaşanan tartışmada, Demokrat Partili Robert Garcia, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sınıra yılan ve timsah yerleştirme önerisinde bulunduğunu söyledi. Garcia, Trump'ın göçmenleri bacaklarından vurmayı, sınıra elektirikli teller yerleştirmeyi hatta Meksika'nın kuzeyini bombalamayı bile teklif ettiğini belirtti.

Colorado'nun Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert ise sınıra "timsah dolu hendekler" kazılması önerisini seve seve destekleyeceğini söyledi.

Colorado'nun Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert ise sınıra "timsah dolu hendekler" kazılması önerisini seve seve destekleyeceğini söyledi.

Boebert’in mülteciler karşısındaki timsahlı önlemi desteklemesi Demokratlar’ın tepkisini çekti.

Boebert’in mülteciler karşısındaki timsahlı önlemi desteklemesi Demokratlar’ın tepkisini çekti.

Geçen sene Meksika sınırından ABD'ye kaçak yollarla girenlerin sayısı patlama yaptı. Aralık ayında ABD'ye ulaşan kaçak göçmenlerin sayısı 300 bini geçerek rekor kırdı.

Geçen sene Meksika sınırından ABD'ye kaçak yollarla girenlerin sayısı patlama yaptı. Aralık ayında ABD'ye ulaşan kaçak göçmenlerin sayısı 300 bini geçerek rekor kırdı.

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Bozkurt

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Benj breeg

Darısı başımıza..

ömer

Aslında biz kangalları koysak kimse giremez🤔🤔