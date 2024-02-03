ABD’de Mülteci Krizi: Timsahlı Önlem Önerisi Tepki Çekti
ABD’de Mülteci Krizi: Timsahlı Önlem Önerisi Tepki Çekti
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşanan mülteci krizi ülkenin gündeminde. Meksika sınırından gelen kaçak göçü önlemekte zorlanan ABD’de, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert’in timsahlı önerisi tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD’de yaşanan kaçak göçmen sorunu sebebiyle merkezi yönetimle ile kaçak göçten en fazla etkilenen eyalet olan Teksas Eyaleti yönetimi arasında kriz çıkmıştı.
Sözcü’de yer alan habere göre; Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi toplantısında yaşanan tartışmada, Demokrat Partili Robert Garcia, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sınıra yılan ve timsah yerleştirme önerisinde bulunduğunu söyledi. Garcia, Trump'ın göçmenleri bacaklarından vurmayı, sınıra elektirikli teller yerleştirmeyi hatta Meksika'nın kuzeyini bombalamayı bile teklif ettiğini belirtti.
Colorado'nun Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert ise sınıra "timsah dolu hendekler" kazılması önerisini seve seve destekleyeceğini söyledi.
Boebert’in mülteciler karşısındaki timsahlı önlemi desteklemesi Demokratlar’ın tepkisini çekti.
Geçen sene Meksika sınırından ABD'ye kaçak yollarla girenlerin sayısı patlama yaptı. Aralık ayında ABD'ye ulaşan kaçak göçmenlerin sayısı 300 bini geçerek rekor kırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Bunları söyledikten sonra istifa etmezler, özür dilemezler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik sebebiyle haklarında dava açılmaz, kamuoyu önünde hedef tahtasına ... Devamını Gör
Darısı başımıza..
Aslında biz kangalları koysak kimse giremez🤔🤔