9 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün sosyal hayatında gerçek bir yıldız gibi parlayacansın. Merkür'ün etkisi altında arkadaşlarınla bir araya gelip eğlenceli anlar yaşayacaksın. Kendi partini organize etmek veya bir etkinlikte yer almak için harika bir gün. Zira bugün eğlencenin yanında Jüpiter'in de etkisiyle insanları etkileme ve kalpleri kazanma konusunda oldukça başarılı olacaksın.

Ne dersin, sosyal hayatına renk katmak için dışarı çıkmanın, arkadaşlarınla vakit geçirmenin zamanı gelmedi mi? Eminiz her anında enerjinle çevrendekilere ilham vereceksin. Belki bu sayede birlikte kaliteli vakit geçirdiğin biriyle tanışabilirsin. Bu aralar aşka düşme ihtimalin bir hayli yüksek, dikkat et aşkın çekimine kapılmak üzeresin.

İş hayatını ele alacak olursak, mümkünse yıllık izine ayrılmak senin için en iyisi olacaktır. Fakat çalışıyorsan, ekip çalışmalarına farklı bir yön verebilirsin. Özellikle sosyal projelerde liderlik yeteneklerinle dikkat çekebilirsin. Yeni iş birlikleri ve fırsatlar da seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...