9 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün yeni insanlarla tanışabilirsin. Güçlü bağlantılara dönüşecek bu tanışıklıklar sırasında kendine dair keşiflerin de olacak. Kova burcunda meydana gelen Güneş ve Merkür kavuşumu, gerçek yeteneklerini su yüzüne çıkarmanı sağlayabilir.

Bilgin ve tecrüben kadar yeteneklerinle de güçlendiğin bir gün olabilir. Bu aşamada özellikle iş hayatında ön planda durmalısın. Yapabileceklerini sadece kendine saklamamalısın. Herkese göstermeli, alkışı hak ettiğini unutmamalısın. Dahil olduğun topluluklar sayesinde, yeni bir işin peşine de düşebilirsin.

Kendin için yapabileceğin en büyük iyilik daha fazlasını istemek olacaktır. Basit bir pazar kahvaltısı ya da etkinliğinden bile karlı çıkabilirsin. Görünen o ki pazar günü kurduğun bağlantılarla günün karlısı sen olacaksın. Bunun için sessizliğini bozmalı ve girişken olmalısın. Güne erken başlamayı da unutma, bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...