9 Şubat Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün sıra dışı fikirlerini paylaşabilirsin. Etrafındaki güvendiğin insanlarla geleceği planlamak için harekete geçmiş olabilirsin. Bir süredir mevcut düzenini değiştirmeyi düşünüyorsan eğer, bugün eline harika bir fırsat geçebilir. Güçlü bir iletişim ağı kurarak tanıştığın yeni insanlardan yatırımcı desteği alabilirsin.

Kova burcunda meydana gelen Güneş ile Merkür kavuşumu sayesinde, fırsat ayağına kadar geliyor! Basit bir iş modeli ya da yaratıcı fikrin için doğru hamleler yapabilirsin. Artık kendi işini kurmaya da hazır gibi görünüyorsun. Önünde hiçbir engelin olmayacağına ve başarı elde edeceğine eminiz.

Bu süreçte dostlarınla birlikte hareket etmek de sana iyi gelecektir. Güvende olduğunu hissettiğinde, fikrine inanan insanlarla yola çıkmak motivasyonunu da artıracaktır. Bu arada dikkatli ol biraz para da kaybedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...