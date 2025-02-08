9 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün uzun vadeli planlara dalıp gidebilirsin. Zihninde beliren yeni fikirleri ve yaratıcı projelerini unutma! Hatta mümkünse hemen bir köşeye yaz ve kısa zamanda onlar üzerine yoğunlaş. Çünkü düşüncelerin sayesinde para kazanabileceğin bir dönem başlıyor.

Kova burcunda meydana gelen Güneş ile Merkür kavuşumu adeta yolunu aydınlatıyor. Neredeyse Şubat ayı bitene kadar iş hayatında zirveye ulaşabilirsin. Özellikle yeni bir iş kurmayı düşünüyorsan, önündeki engellerin birer birer kalktığını göreceksin. Bu sayede öz güvenin artacak. Kendinden emin bir şekilde başarıdan başarıya koşmaya başlayacaksın.

Öte yandan bugünün tadını da çıkarmalısın! Uzun vadeli planların arasına mutluluğu da eklemelisin. Heyecanlı bir aşk ve tutkulu bir yakınlaşmanın sonu evlilik olabilir. Flört etmeye açık, sevdiğine gelecek için adımlar attığını göstermeye hazır olmalısın! Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...