9 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün eleştiri kabul etmeyen bir tavırla dediğim dedik bir şekilde hareket edebilirsin. Kendinden ve fikirlerinden ödün vermeden ilerleyerek üstlerinle birtakım güç mücadeleleri içerisine de girmen son derece olası! Aman dikkat, Güneş ile Chiron arasındaki kare açının etkisiyle olmayı hiç de istemediğin bir duruma düşebilirsin.

Kontrolün elinden kayıp gitmesine yol açacak rekabet arzunu dengelesen iyi edersin. Belki bunun yerine fikirlerini projelerinle göstermeyi tercih etmeli, bilgi ve tecrüben ile kendini göstermelisin. Başarılı olacağını kanıtlamaya ihtiyaç duyma, zira sen istediğin her şeyi elde edecek psikolojik güce sahipsin.

Hadi biraz da hislerinden söz edelim! Romantik yakınlaşmalarda da kendini rahat hissetmeyebilirsin. İç dünyanda sular durulana kadar geri çekilmek ise yapabileceğin en iyi şey olacaktır. Sükunet ve dinginlik, sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...