9 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kariyer hedeflerine ulaşmak için mücadele etmek konusunda biraz geri çekilebilirsin. Güneş ile Chiron arasındaki kare açının etkisiyle biraz durulabilir, rekabetten kaçınabilirsin. Bunun yerine sakin ve huzurlu bir yol tercih ederek dinlenmek isteyebilirsin. Belki de bazı hedeflerinden vazgeçer ve yeni hedefler de belirleyebilirsin. Tam da bu noktada ne istediğini sormalısın kendine!

Sahi, hayatının bundan sonrası için ne istiyorsun? Kariyer mi, güç mü, para mı yoksa huzur mu? Yolunu belirlemek için önemli bir fırsat gibi görünüyor, bu kare açı. Gökyüzünden aldığın güç ile kontrolü elinden bırakıp biraz da rüzgarın götürdüğü yöne gitmek isteyeceksin. Sonunda bir karar verdiğinde doğru olanı yapmanın gururunu yaşayacaksın.

Hadi biraz da hislerinden söz edelim! Bugün duygusal anlamda güçleneceksin. Zira istediğini yapmak için hayatına kattığın esneklik sana özgürlük hissiyle karışık bir huzur getirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...