9 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün uzak hedefler belirleyeceksin kendine! Uzun vadeli planlar yapmaya ve geleceğin için risk almaya hazır olduğunu hissedeceksin. Hayatını değiştirecek kararlar da alacaksın böylece. Güneş ile Chiron arasındaki kare açıdan güç alarak, kontrolü eline geçireceğin aşikar!

Peki hayatında neyi değiştireceksin önce? Kariyer hedeflerin mi, eğitim planların var mı var gündeminde? Belki de ikisini de aynı anda ele almalısın. Akademik kariyer yapmak için kendine yeni bir yol çizmelisin. Zeki ve akılcı çözümlerinle başarıya giden yolda neler yapman gerektiğini hissedebilirsin. İç sesine ve sezgilerine kulak ver. Yapmak istediğin şeye adım adım ilerleyecek, bu heves ve heyecan ile başarılı da olacaksın.

Aşk hayatında ise işler bu kadar kolay ilerlemeyecek. Uzun vadeli planların tutmayabilir, kalbin kırılabilir. Özellikle evlilik düşünüyorsan, yuva kurmak istediğin kişinin artılarını ve eksilerini bir kağıda yazma vakti gelmiş olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...