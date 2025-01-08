9 Ocak Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün ikili ilişkilerde bir adım geri çekileceksin. Aşkını ilk itiraf eden ya da partnerine duygusal bir şekilde yaklaşan kişi sen olmayabilirsin bugün! Zira, Güneş ile Chiron arasındaki kare açının etkisi ile duyguların karışabilir... Ne istediğini bilmeyen bir ruh haline bürünerek, birtakım kararsızlıklar da yaşayabilirsin.

Tam da bu noktada iş hayatına yönelmek istersen, kariyer hedeflerin konusunda da kararsızlık yaşadığını fark edeceksin. Senin için alışılmadık bir durum yaşıyorsun. Belki de biraz kaybolmuş gibi hissediyorsun! Ancak endişelenmemelisin, bu durum geçici. Üstelik düşündüğün kadar da olumsuz değil. Hatta hislerine karar verene kadar yaşadığın bu kararsızlık sayesinde hoş bir itiraf ve teklif alan kişi de sen olabilirsin. Yani geri çekilmek, değerinin anlaşılmasına neden olabilir.

Sadece özel hayatında değil iş hayatında da durgunluğun, eski haline özlem olarak dönebilir. Ne diyelim, belki de değerinin anlaşılması için gereken buymuş! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...