9 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün güçlü sezgilerinle hızlı ve kararlı bir şekilde hareket edeceksin. Özellikle de finanasal kararlar verirken kendinden emin bir duruş sergileyecek ve bazen de haddinden fazla risk alacaksın. Gökyüzü enerjisini Güneş ile Chiron arasındaki kare açıdan alırken riskler karşılığında kazanan taraf olacaksın, ancak yine de fazlasından kaçınmalısın. Kendini garanti altına almayı da unutmamalısın.

Üstelik sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da güvenliğine odaklanmalısın. Ruhunu ve kalbini korumak istiyorsan, sınırlarını belirlemelisin. Dostlarınla, sevdiklerinle ve hatta ailenle aranda bazı sınırlar ve kurallar olamlı. Bu sayede kendini koruyabilirsin. Hatta bugün 'hayır' demek konusunda da biraz deneme yapmak iyi olabilir.

Tüm bunların yanında kendine biraz vakit de ayırmalısın. Yalnız kalmak ve kendini dinlemek için güzel bir gün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...