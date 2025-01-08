9 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün ailevi meseleler gündeminde yer alacak! Aile içindeki karmaşayı bitirmek ve sorunları çözmek için harekete geçeceksin. Hatta bir süredir devam eden, ancak bir türlü çözüme ulaşmayan ve kökeni büyüklerine dayanan meselelere de el koyacaksın. Görünen o ki ailenin büyüğü rolünü üstlenerek düzeni sağlayacaksın.

Tam da bu noktada gücünü Güneş ile Chiron arasındaki kare açıdan alacaksın. Dengeyi sağlamak için adil bir bakış açısı ile karar merci olmak üzeresin. Bir süredir gündemde olan mal paylaşımı ya da miras davalarında şahitlik de edebilirsin. Fazlası ile sorumluluk üstlenerek kurduğun düzenden memnun olacaksın. Dahası bu tavrın sayesinde saygınlığın da artacak. Mükafat olarak aile işinin yönetimi sana geçebilir, bizden söylemesi.

Güçlü bir duruş sergileyerek kendinden emin tavırlarınla aşka da bir adım atacaksın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...