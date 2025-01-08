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9 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
08.01.2025 - 18:58

Geri çekilebilirsiniz! Peki 9 Ocak Perşembe gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Ocak Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün beklenmedik bir şekilde geri çekilebilirsin! Bir adım geri atarak dinlenmek isteyebilirsin. Her zamanki hareketli ve yerinde duramayan kişiliğin yerini; durgun ve sakin bir ruh haline bırakabilir. Harekete geçmek konusunda biraz isteksiz de olabilirsin bugün. Belki de fazlası ile yorulmuşsundur artık! 

Bu yüzden içindeki sesi dinlemelisin! Kendine her zamankinden daha fazla değer vermen gereken bir dönemden geçiyorsun, sağlığın, hislerin ve arzuların doğrultusunda hareket etmelisin. Bu aşamada özellikle de bedeninin sesini dinlemeli, yorgunluğuna rağmen hareket etmekten kaçınmalısın. Hem ruhsal hem de bedensel anlamda durulma vaktin geldi! 

Güneş ile Chiron arasındaki kare açının etkisi altındayken biraz soluklanmalısın. Zira bugün, gökyüzü de enerjini tüketiyor. Hatta gönül işlerine kapılıp duygusal anlamda güçlenme fırsatı vermelisin kendine. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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