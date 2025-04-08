9 Nisan Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün önemli görevleri ve sorumluluklarını unutabilirsin. Daha doğrusu biraz başına buyruk bir tavırla işleri pek de umursamayabilirsin. Sanki ciddi konuları, kariyer hedeflerini ve hatta birlikteliğine dair önemli tartışmaları görmezden gelerek hafiflemeye çalışabilirsin. Sorumluluk almazsan, çabalamana gerek kalmaz hissi ile her şeyden bir anlığına da olsa elini eteğini çekebilirsin.

Özellikle de işin içine aile ve profesyonel hayat aynı anda dahil olduğunda çokça geri adım atabilirsin. Ne diyelim, kısa süreli bir boş verme sana iyi gelebilir. Ama bunu uzun süre devam ettirmemen şart.

Gelelim tüm bu süreçte sana iyi gelecek o habere. Aklını meşgul eden, seni yoran ve hukuki anlamda işlerini zorlaştıran konularda beklediğin gelişme yaşanmak üzere. Sonunda yüklerinden kurtulacak, sahiden bu sorumlulukları almaktan kaçabileceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...