9 Nisan Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün güçlü bir zihin ve öngörüyle hareket edeceksin. Özellikle sağlığını ilgilendiren konularda içinde bulunduğun karmaşalardan kurtulabilirsin. Şifa beklediğin konu her ne ise seni bulmak üzere. Hem ruhen hem bedenen kendini iyi ve güçlendiğin bir dönem başlıyor.

İlaç tedavisi ya da alternatif tıbbın sonuç verdiği sorunlardan sonunda sıyrılabilirsin. Elbette bunun için düzenli, kontrollü ve uzman desteği alarak hayata sarılmalısın. Ama gökyüzünün sana şifa enerjisi vadettiğini de bilerek motivasyonunu artırmalısın. Güzel enerjileri ve şifayı kucaklayarak iyileşme süreçlerini destekleyebilirsin.

Seni saran şifa enerjileri ise sadece sağlıkla ilişkili olmayacak. İlişkilerinde ve iş hayatında da yeni bir düzen kurulacak, öngörülerin gerçek olacak. Bu sayede iş hayatında eskisinden çok daha fazla söz hakkına ve otoriteye de sahip olacaksın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...