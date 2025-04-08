Sevgili İkizler, bugün ertelediğin ve yarım kalan aşk hikayesine odaklanabilirsin. Kalbinin sesini dinleyeceğin, hislerinle hareket edeceğin ve en önemlisi duygusal ihtiyaçlarına odaklandığın bir güne başlıyoruz. Bugün sevmek, sevilmek senin için her zamankinden çok daha öncelikli bir hale gelecek! Hatta mantık bir kenara çekilip kalbine yer de açacak bugün.

İşte bu aşamada her zamanki mantıksal duruşunu, duygusal konulardaki kararsızlıklarını da bir kenara bırakacaksın. Söz konusu hislerin olduğunda kararlı ve kendinden emin bir duruş sergileyecek, aşkının arkasında duracaksın. Sevgiden güç almak demek sadece aşk demek değil elbet. Aile bağların ve sosyal ilişkilerinde de güçlenebilir bu aralar. Yüzeysel bağlar yerine derin yakınlıklar ve gerçek dostluklar inşa edebilirsin.

Sevgi seni sarıp sarmalarken belki iş dünyasında da duygusal kararlar alabilirsin. Aman dikkat özellikle finansal konularında mantığa odaklan ki yanılma payın en aza insin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...