9 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün sosyalleşmelisin. Hayata karışmalı, yeni insanlarla yeni ortamlarda yer almalı ve hayatı yaşadığını hissetmek için harekete geçmelisin. Alıştığın düzenden ve sosyal çevreden ise biraz uzaklaşman şart. Zira bağlılıkların bazı şeyleri görmene engel oluyor!

Tam da bu noktada körü körüne güvendiklerinden söz etmemiz şart. Her zamanki meraklı ve gerçekleri görme arzusuyla sırların peşinden koşan kişiliğini ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Sevsen de bazı gerçeklere gözünü kapatmaman gerektiğini sen de biliyorsun. İşte bu yüzden ortam değişikliği seni canlandırabilir.

Değişim ve dinamizmin etkilerini hissedeceğin bir diğer nokta ise iş hayatın. Farklı bakış açılarını ve insanları gözlemleyerek yeni iş fikirlerine kapılabilir, ihtiyaçları tespit edebilirsin. Böylece yeni bir iş kurmak ve kazanmak da gündeminde yer alabilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...