9 Mayıs Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugünün enerjisi senin iş ve kariyer hayatına odaklanmana neden olabilir. Finansal konular, gayrimenkul işleri ya da belki de bir süredir gözlerden uzak yürüttüğün projelerle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Kira sözleşmeleri, iş yeri ve ofis değişiklikleri gündeminde olabilir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren Akrep burçları bugün, müşteri ilişkileri ve fizibilite çalışmalarına odaklanabilir. İş geliştirme süreçlerini yönetirken ve kar-zarar denklemlerini kurarken dikkatli olmalısın. Zira bugün alacağın kararlar, gelirini doğrudan etkileyebilir.

Ayrıca, yeni bir iş teklifi alabilir, iş görüşmesinde dikkat çekebilir veya rakiplerinin arasında fark yaratabilirsin. Kısacası bugün kazanan biri olacaksa o sen olabilirsin. Fakat dikkatli olmalısın. Akşam saatlerinde ise, evinde olmak kendini bulmak ve dinlenmek önemli olacaktır. Yoğun gündemin ve maddi meselelerin ardından manevi tatmin hayatında önem kazanabilir. Tam da bu noktada elin telefona, eski sevgilinin anılarına ve geçmişe gidebilir... Hayatında yeniden istediğin geçmişe dair ne varsa bugün, bir şeyler yapman şart! Daha geç olmadan harekete geçsen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...