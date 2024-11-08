9 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün sevdiklerinle birtakım fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Uzaklaşma isteğini tetikleyecek bu durum neticesinde, ailenden uzaklaşabilirsin. Venüs ve retro Neptün gerilimi seni yollara düşürecek!

Duygusal anlamda güçlü bir yenilenmeye ve arınmaya ihtiyaç duyduğun bu süreçte, ani kararlarla hayat tarzını da değiştirebilirsin. Çalışmıyorsan iş aramaya, çalışıyorsan emekliliğe karar vereceksin. Düzenini kökünden değiştirecek bu girişimle seyahatin tek yöne de olabilir. Ne diyelim, senin için zaten yeniliği keşfetme vakti gelmişti! Kısacası, yerinde durmak istemeyen ruhunun kıpırtısına kulak verme zamanın geldi.

Tüm bunlar yaşanırken, kendine dair önemli farkındalıklar da yaşayacaksın. Hayattan beklentilerini daha net bir şekilde ele alacak ve kendini açıkça ifade edebileceksin. Heyecanlı bir dönem başlıyor. Basit bir fikir ayrılığı ile başlayan serüveninin bu denli büyümesini destekleyen retrodan güç al. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...