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9 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
08.11.2024 - 19:01

Fikir ve yol ayrılıkları yaşayabilirisiniz! Peki 9 Kasım Cumartesi gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün sevdiklerinle birtakım fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Uzaklaşma isteğini tetikleyecek bu durum neticesinde, ailenden uzaklaşabilirsin. Venüs ve retro Neptün gerilimi seni yollara düşürecek! 

Duygusal anlamda güçlü bir yenilenmeye ve arınmaya ihtiyaç duyduğun bu süreçte, ani kararlarla hayat tarzını da değiştirebilirsin. Çalışmıyorsan iş aramaya, çalışıyorsan emekliliğe karar vereceksin. Düzenini kökünden değiştirecek bu girişimle seyahatin tek yöne de olabilir. Ne diyelim, senin için zaten yeniliği keşfetme vakti gelmişti! Kısacası, yerinde durmak istemeyen ruhunun kıpırtısına kulak verme zamanın geldi. 

Tüm bunlar yaşanırken, kendine dair önemli farkındalıklar da yaşayacaksın. Hayattan beklentilerini daha net bir şekilde ele alacak ve kendini açıkça ifade edebileceksin. Heyecanlı bir dönem başlıyor. Basit bir fikir ayrılığı ile başlayan serüveninin bu denli büyümesini destekleyen retrodan güç al. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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