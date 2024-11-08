9 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sorumlulukların artacak! Kararlı ve dürüst tutumunla dikkatleri üzerine çekeceksin. Ancak bu durum bir yandan da üzerine düşen yüklerle işini zorlaştıracak. Venüs ve retro Neptün geriliminin etkisi altındayken sen de sorumluluk bilinci yüksek bir şekilde hareket edeceksin. Fakat bu durum sonunda seni yoracak!

Tam da bu noktada belki de işlerini küçük parçalara ayırmak isteyebilirsin. Düzeni sağlamak için kendinden emin bir şekilde ilerlemeli ve gerektiğinde insiyatif kullanmalısın. Bu sayede iş ortamındaki güven ihtiyacını sağlayabilirsin. Özellikle üstlerin ile yönettiğin ekipler arasındaki dengeyi kusursuz bir şekilde sağlayabilirsin.

Ancak bugün hafta sonunun ilk günü... Belki artık biraz da kendine vakit ayırmalısın. Sahi, sence keyifli bir cumartesi gecesi nasıl olmalı? Sorunun yanıtını kendine ver. Ve hemen harekete geç. Keyifli bir hafta sonunda sorumluluklarından çok daha ötesinin olduğunu göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...