9 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün zihinsel anlamda yoğun bir gün geçireceksin. Pek çok şeyi aynı anda düşünüp yönetmek isteyeceksin. Venüs ve retro Neptün gerilimi, sana çok sesli düşünme ve beraberinde yorgunluk getirecek.

Tam da bu aşamada maddi konularda aceleci kararlar almak yerine araştırma yapmalısın. Piyasaların kapalı olduğu gün içerisinde belki yeni yatırım yolları araştırmak ve paranı değerlendirmenin iyi bir yolunu bulmak isteyebilirsin. Bu güçlü zihnini finansal sorunlarına çözüm üretmek için kullanmak düşündüğünden çok daha kârlı olabilir.

Öte yandan bu durum zihnini de susturacaktır. Senin bir meşgaleye ihtiyacın var. Bu arada hobilerini de geliştirebilirsin. Belki de ortak ilgi alanlarına sahip olduğun biriyle tanışabilirsin. Bu süreçte romantik ilişkiler kurmak senin için her zamankinden çok daha heyecan verici olabilir. Üstelik üzerine çok da düşünmeden anı yaşamak isteyebilirsin. Hadi kendini aşka kaptır... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...