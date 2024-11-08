9 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün maddi anlamda güçlü kayıplar yaşayabilirsin. Zira Venüs ve retro Neptün gerilimi sırasında, kontrolsüzce harcamaya meyillisin. Paranın kontrolünü bilmeden, ihtiyaçlardan ziyade lükslere yönelerek dikkatsiz harcamalar yapabilirsin. Benzer bir şekilde maddi anlamda seni zora düşürecek yatırım ve girişimlere de yönelebilirsin.

Tam da bu noktada gökyüzündeki gerilim arttıkça, maddi kaygılar ve ekonomik veriler yerine maneviyatı takip ederek yanılgıya düşebilirsin. Sezgilerini takip etme demiyoruz, ancak verilere güvenmen şart!

Bu aşamada sosyal çevrende de arkadaşlarınla zıt düşebilirsin. Ortakların, seni seven kişiler ve ailen duygularını yönetmen konusunda seni uyarabilir. Bu durumu bir tartışmaya dönüştürmek yerine, belki de fikir alışverişi yapabilirsin. Belki de finansal kararlarında, yanında olup diplomatik kararlar vermeni sağlayacak sevdiklerinle görüşmelisin. Zor bir gün olacak, ama dengede kalırsan mutlu olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...