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9 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
08.11.2024 - 19:01

Para ve güç kaybedebilirsiniz! Peki 9 Kasım Cumartesi gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün maddi anlamda güçlü kayıplar yaşayabilirsin. Zira Venüs ve retro Neptün gerilimi sırasında, kontrolsüzce harcamaya meyillisin. Paranın kontrolünü bilmeden, ihtiyaçlardan ziyade lükslere yönelerek dikkatsiz harcamalar yapabilirsin. Benzer bir şekilde maddi anlamda seni zora düşürecek yatırım ve girişimlere de yönelebilirsin. 

Tam da bu noktada gökyüzündeki gerilim arttıkça, maddi kaygılar ve ekonomik veriler yerine maneviyatı takip ederek yanılgıya düşebilirsin. Sezgilerini takip etme demiyoruz, ancak verilere güvenmen şart! 

Bu aşamada sosyal çevrende de arkadaşlarınla zıt düşebilirsin. Ortakların, seni seven kişiler ve ailen duygularını yönetmen konusunda seni uyarabilir. Bu durumu bir tartışmaya dönüştürmek yerine, belki de fikir alışverişi yapabilirsin. Belki de finansal kararlarında, yanında olup diplomatik kararlar vermeni sağlayacak sevdiklerinle görüşmelisin. Zor bir gün olacak, ama dengede kalırsan mutlu olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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