9 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün duygusal anlamda hassaslaşabilirsin! Geçmiş ile gelecek arasındaki çizgi belirginliğini kaybedebilir. Haliyle kendini derin bir nostalji ve geçmişe özlem içerisinde bulabilirsin.

Aman dikkat, tamamen duygusal kararlarla hayatını değiştirmeye meyillisin. Venüs ve retro Neptün gerilimi, eski aşkların büyük karşılaşması anlamına da geliyor olabilir. Manevi anlamda karmaşık olduğun bu süreçte yaşayacağın karşılaşma, yanlış kararlar amanı sağlayabilir. Eski aşıktan, yeni olmaz demiyoruz! Ancak buna, bugün karar vermesen iyi olur. Belki daha yüzeysel ilişkiler ve küçük kaçamaklar sana iyi gelebilir. Biraz sosyalleşmeye ve flörtleşmeye ne dersin?

Tüm bunların yanında hane içinde de biraz sabırlı olman gereken bir dönemden geçiyorsun. Sevdiklerine karşı sabırlı ve anlayışlı olup küslükleri bitirebilirsin. Tüm aileyi leziz bir sofrada bir araya getirecek o kişi de sensin! Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...