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9 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
08.11.2024 - 19:01

Duygularınızı yönetemeyebilirsiniz. Peki 9 Kasım Cumartesi gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün duygusal anlamda hassaslaşabilirsin! Geçmiş ile gelecek arasındaki çizgi belirginliğini kaybedebilir. Haliyle kendini derin bir nostalji ve geçmişe özlem içerisinde bulabilirsin. 

Aman dikkat, tamamen duygusal kararlarla hayatını değiştirmeye meyillisin. Venüs ve retro Neptün gerilimi, eski aşkların büyük karşılaşması anlamına da geliyor olabilir. Manevi anlamda karmaşık olduğun bu süreçte yaşayacağın karşılaşma, yanlış kararlar amanı sağlayabilir. Eski aşıktan, yeni olmaz demiyoruz! Ancak buna, bugün karar vermesen iyi olur. Belki daha yüzeysel ilişkiler ve küçük kaçamaklar sana iyi gelebilir. Biraz sosyalleşmeye ve flörtleşmeye ne dersin? 

Tüm bunların yanında hane içinde de biraz sabırlı olman gereken bir dönemden geçiyorsun. Sevdiklerine karşı sabırlı ve anlayışlı olup küslükleri bitirebilirsin. Tüm aileyi leziz bir sofrada bir araya getirecek o kişi de sensin! Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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