9 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün aşka odaklanmalısın! Karmaşık duygular içerisinde olduğunu biliyoruz. Ancak belki de uzun zaman sonra ilk kez kalbinin sesini dinliyorsun. Ona kulak vererek mutluluğu kucaklayabilirsin.

Venüs ve retro Neptün gerilimi sana, her şeyi mantık ile çözemeyeceğini hatırlatacak. Sahi, kalbin ne diyor? Eski aşkına dön ise yanıt, hiç durma! Yok, yeni bir aşka yelken açmanı fısıldıyorsa sana, o zaman hadi ne duruyorsun? Bu cumartesi akşamı hayata karış, sosyalleş ve hayatını yaşa! Gizli kalan duygularını su yüzüne çıkarmaktan çekinme. En güzel duygularla aşkı bulabileceğin aşikar.

Öte yandan bu dönemde iş hayatına dair de birtakım gündemlerin olabilir. Bize soracak olursan, bu gerilim iş hayatını yönetmek için pek de iyi bir fırsat sayılmaz. Belki birkaç iş başvurusu yaparak harekete geçebilirsin. Ancak kesin kararını şimdi verme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...