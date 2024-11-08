9 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugünden itibaren hafta sonu boyunca ilişkilerinde fazlaca fedakar olabilirsin. Kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atarak, özellikle partnerine odaklanabilirsin. Bu aşamada partnerinin, aile bireylerinin ya da çocuklarının fazlaca üzerine gidebilirsin.

Dikkatli ol, sevdiklerini ilgiden bunaltmak üzeresin. Dahası, Venüs ve retro Neptün gerilimi nedeniyle, kendi sınırlarını da altüste edebilirsin! İlişki dinamiklerini yerinden oynatan bu astrolojik gerilim sırasında dengeyi bulmalısın. Belki de kendini önceliklendirmek için bira kişisel bakıma veya günlük rutinlerine odaklanabilirsin. Saçını kestir, rengini değiştir, biraz süslen ve gezip eğlen...

Öte yandan bu dönemde iş hayatında da duygularını idealize etmek zor olabilir! Kariyerinde öz güven eksikliği yaratacak duygulardan sakınmak için iş hayatında ise daha görünür olmayı tercih et. Yeteneklerini ortaya çıkar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...