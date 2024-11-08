9 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ayrıntılara odaklanacaksın! Bugüne dek gözünden kaçanları tek tek inceleyeceksin. Yani geçmişi de geleceği de masaya yatıracak. Kendine yeni yollar çizeceksin. Güçlü bir derinlik ve anlam arayışı içerisindesin! Bu durumu en verimli şekilde değerlendirmelisin.

Mesela, ilişki sorunlarını çözmek için partnerinle dürüstçe konuşmalısın. Yüzleşmek ikinize de iyi gelecektir. Venüs ve retro Neptün gerilimi nedeniyle ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Sizin aşkınız bu dönemden güçlenerek çıkabilir. Çünkü sen her şeyi eskisinden çok daha net bir şekilde görüyorsun.

Hadi biraz da iş konuşalım! Rakiplerini alt edecek yöntemler geliştireceğine eminiz. Resmen tüm benliğini ortaya koyacak ve istediğini elde edeceksin. Tam da bu noktada iş hayatında görünür olmalısın. Işığını ortaya çıkar, gerçek bir lider ve yönetici olarak fark yarat. Retro enerjisi en çok sana yarayacak. Bugün farkına vardıkların, geleceğini şekillendirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...