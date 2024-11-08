9 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün rekabet ve mücadeleye yöneleceksin! Zaten çoğu zaman yerinde duramayan kişiliğinle iş hayatında reforma hazırlanıyorsun. Mevcut düzenini değiştirmek için sakin bir tavırla, ama içten içe acele ederek hareket edeceksin. Bu sırada genişleyen rekabet ortamından güç alacağın da kesin! Hırs ve mücadele seni beslerken, başarına başarı katacağı da aşikar!

Venüs ve retro Neptün geriliminin etkisiyle hırslarının ve tutkularının peşine düştüğün bir diğer konu ise aşk! Bu dönemde varsa, partnerinle daha derin ve duygusal bağlar kurmak isteyebilirsin. Ancak tam da bu noktada kendine karşı dürüst olmalısın!

Aşkın seni şekillendirmesine izin verme! Daha doğrusu ailen ve ilişkin arasındaki köprüden kendini kurtar. Dengeyi sağla ve düzeni oturt. Aksi takdirde bu ikilem ve duygusal gelgitler seni kendinden uzaklaştıracak. Bunun yerine arzularının peşinden koş, kısa zamanda olmak istediğin yere ulaştığını göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...