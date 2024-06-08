9 Haziran Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Mars'ın Boğa burcunda konumlanması, finansal konulara odaklanmanı sağlayacak. Özellikle de iş hayatında maaş artışı veya pozisyon değişikliği gibi konuları gündeme getirmek isteyebilirsin. Bu konuda daha fazla sabırlı davranmak istemiyor gibisin! İstediğini elde etmenin bir yolu olduğunu düşünüyorsun ve muhtemelen harekete geçmeye de hazırsın. Üstelik, risk alarak hak ettiğini elde edebileceğin bir dönemdesin!

Gelelim, günün ikinci astrolojik olayına: Güneş ile Chiron karesi! Bu açı kalıbında, sağlık ve günlük rutinlerinde bazı değişimler yaşayabilirsin. Mesela sürekli yaptığın spor faaliyetlerine ara verebilirsin. Ya da yeniden sağlıklı beslenme süreçlerine geri dönebilirsin. Keskin dönüşümlerin yaşanacağı bugün, partnerine zaman ayırmayı da unutma. Kendi iç dünyada yaşadığın değişimler ve finansal kararlarına dair konuları onunla paylaşmanın zamanı gelmiş olabilir. Anlaşılan, bu gibi konularda yalnız olmak istemiyorsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...