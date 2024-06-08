9 Haziran Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Mars'ın Boğa burcunda konumlanması, ev ve aile konularına odaklanmanı sağlayacak. Zira, Güneş ile Chiron karesi senin ve tüm ailen için finansal konularda bazı zorlukların masaya yatırılması gerektiği anlamına geliyor. Bu dönemde ev ve aile içindeki ilişkilerde daha kararlı ve ısrarcı olmalısın. Maddi konularda dikkatli olmalı ve harcamalarını kontrol altında tutmalısın. İçinde bulunduğun sorunları çözmek ve yaralarını iyileştirmek için biraz sabırlı, istikrarlı ve aile düzeninde otoriter olmalısın. Bu sayede maddi sorunların yanında aile içi tartışmaların da son bulmasını sağlayabilirsin.

Tam tam da bu noktada partnerinle arandaki dinamikleri de değiştirebilirsin. Bu dönemde ikiniz için yeni bir dönemin başlaması ve aile birliğinin sağlanması söz konusu olabilir.

Gelelim iş hayatına da etkisi altına alabilecek olan maddi konulara! , bazı zorluklarla karşılaşabilirsin, ancak sabır ve kararlılıkla üstesinden gelebilirsin. Hem iş hayatında hem aile içinde maddi konulara ilişkin kararlar alırken dikkatli olmalı ve harcamalarına özen göstermelisin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...