9 Haziran Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Mars'ın Boğa burcunda konumlanması, zihinsel enerjini ve öğrenme isteğini artıracak. Tam da bu noktada, Güneş ile Chiron karesi de seni, ortaklıklar ve finansal konulara yönlendirecek. Zihinsel olarak daha aktif olduğun bugün, yeni şeyler öğrenme ve deneme isteğin artabilir. Risk almaya son derece meyilli olabileceğin haftanın son gününde kendine bir strateji belirlemelisin. Mali konuları içeren bu strateji, haftanın ilk gününden itibaren devreye sokabilirsin. Fakat dikkatli olmalı ve ortaklarının da memnun kalacağı bir planla gündeme gelmelisin. Bu sayede iş hayatında saygınlık, finansal konularda ise başarı elde edebilirsin!

Gelelim aşk hayatında! Çoğu zaman romantik meseleler üzerine eğildiğin ve kendine vakit ayırdığın pazar gününde partnerinle keyifli anlara hazır ol. Bir süredir yolunda gitmeyen meseleler çözülmek üzere! Partnerin reddedemeyecek bir hamle ile gönlünü alacak gibi görünüyor. Sanıyoruz sen de aşka bir şans vereceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...