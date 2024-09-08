9 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün iç dünyana dönüp kendini analiz etmek isteyebilirsin. Aile dizilimi, psikoterapi ya da yoga gibi arınma çalışmaları ile birtakım sorunları çözebilirsin. Özellikle kökeni geçmişse belki de bilmediğin ya da hatırlamadığın süreçlere dayanan negatif enerjiyi hayatından def edebilirsin. Merkür'ün Başak burcunda konumlandığı bu dönem senin için büyük bir fırsat. Bunu bilerek hareket etmeli ve yaşayacağın kişisel farkındalıklar ile hayatını yoluna koyma fırsatını kaçırmamalısın.

İşte tam da bu noktada, hayatına ve kendine dair gizli kalmış bilgileri keşfetmek ve bilinçaltını anlamak; dengeye ulaşmanı sağlayacaktır. Kavuştuğun duygusal denge ise seni güçlü kılacak! Şimdi yenilenmenin ve güçlenmenin tam zamanı. Bunun için tek ihtiyacın olan ise cesaret.

Artık biraz da aşktan söz etmenin zamanı gelmedi mi? Romantik ilişkiler kurmak, aşkı yaşamak ve kendinle birlikte bir başkasını da sevmek iyileşme sürecine destek verecek. Belki bugün aşkını itiraf eden taraf sen olabilirsin. Unutma bazen, mutluluğu elde etmek için açık sözlü olmak şart. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...