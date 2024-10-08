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9 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 19:01

Şifa ve karşıt enerjiler bir arada! Peki 9 Ekim Çarşamba gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün ailevi yaralar ve geçmiş gündeminde yer alacak. Merkür ile Chiron şifa ve karşıtlık enerjisiyle birlikte hayatına müdahale edecek. Böylece ailevi ilişkilerinde eski yaralar su yüzüne çıkacak. Tabii bu süreçte duygusal bağlarını da gözden geçirip, geçmişte kalan yaralarını konuşarak şifalandırabilirsin. Belki de aile içinde huzur bu konuşmalara bağlıdır, ne dersin? 

Bu sırada kendi iç dünyanda da birtakım konuşmalar yapacaksın. Ancak duygusal anlamda yoğun gelgitlere kapandığın anlarda dahi kendine karşı nazik olmalısın. Çünkü tüm bunların suçlusu sen değilsin.

Günün sonunda ise zihinsel yorgunluğundan arınıp yenileneceksin. Kendine hak ettiğin sevgiyi verecek, yakın çevrenden de bunu göreceksin. Ne diyelim, sanıyoruz bugünden itibaren herkes haddini bilecek. Sınırlar net birer çizgiyle belirlenecek ve yeni bir konfor alanında yerini alacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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