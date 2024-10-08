9 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün ideallerinle yüzleşmelisin! Uzun süredir savunduğun fikirlerinle ilgili şüphelerin varsa, bugün bir kez daha neyi savunduğunu düşünmelisin. Merkür ile Chiron arasındaki karşıt ilişki iç dünyandaki gelgitlerin habercisi. Ne istediğine, ne yapacağına ve nasıl bir hayat yaşayacağına karar vermenin tam zamanı. Bu karşıtlıktan güç alarak, hayata bakış açını ve inanç sistemlerini yeniden değerlendirmek, senin için bir yandan keyifli de olacak.

Resmen düşüncelerin özgür kalacak. Kendine koyduğun engeller, düşüncelerinin karşısındaki duvarlar yıkılacak. Tabii bu durumda zihinsel sınırlarını genişletmek için geçmiş yaralarından da kurtulmanın zamanı geldi. Eski düşünce kalıplarından kurtulmak için yaratıcı ve kendine has zihnini harekete geçirmelisin.

Yeni bir sen, yeni düşünceler ve çizgilerle hayatın olumlu yönde değişecek. Kendini ve belki de aşkı bulmaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...