9 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ikili ilişkilerde duygularınla hareket edeceksin. Sadece özel hayatında değil profesyonel yaşantında da kelimeleri dikkatle seçecek, güçlü bir hassasiyetle sevgini ortaya koyacaksın. İşte tam da bu noktada Merkür ile Chiron'un karşıtlığı, iletişim gücünü artırırken başarı yüzdeni de artıracak.

İyi bir lider olmanın tam zamanı! Karşılıklı anlayış ve hassasiyet çerçevesinde herkes ile iletişim kurabileceksin. Tüm ekibine ulaşacak, onları anlayacak ve düzeni sağlayacaksın. İş yerindeki bu koordinasyonun ve yönetimsel gücünün ödüllendirilmesi de an meselesi.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Romantik ilişkinde partnerinle yakınlaşacaksın. Ona kendini açık ve net bir şekilde ifade etmek, birbirinizi keşfetmenizi sağlayacak. Böylece aranızdaki sevgi bağları gibi tutkularınız da artacak. Aşkın tadını çıkar, duygularınla hareket etmenin hazzına odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...