9 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün zihinsel şifa seni bulacak. Merkür ile Chiron'un etkisiyle, bireysellikten uzaklaşacak bunun yerine toplumsal bir bakış açısına sahip olacaksın. Böylece düşüncelerin gelişecek, önün açılacak. Bu süreçte toplumsal normlara uymama isteğin artabilir. Ayrıca seni zihinsel olarak zorlayan bir uyum sürecinden de geçebilirsin. Fakat sonunda farklılıklarınla toplumda yerini belirleyeceksin!

Her zamankinden daha görünür ve dikkat çekici olacaksın. Bir süredir seni üzen bazı toplumsal meseleler üzerine çalışmalar yapmaya ve düzeni sağlamaya hazırsın. Bunun için harekete geçerken kendini güçlü ve doğru hissedeceksin. Açıkçası, başarılı da olacaksın!

Zihinsel bir devrim olarak adlandırabileceğimiz bu süreci, çevrene de yayabilirsin. Güzelliklere kavuşma arzunun bulaşıcılığı, pek çok kişi için mutluluğun habercisi olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...