9 Ekim Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugünden itibaren zihinsel bir iyileşme sürecine giriyorsun. Merkür ile Chiron arasındaki karşıtlık enerjisi, eski hatalarının zihninde yankılanmasına neden olacak. Böylece yeni düşünce kalıpları geliştirmeye başlayacak, gelişime açık zihninle daha iyisine odaklanacaksın. Kendinin en iyi versiyonunu yaratmak üzeresin. Chiron'un şifalı dokunuşlarıyla resmen geçmişte yaşadığın hayal kırıklıklarını dönüştürme gücüne sahip olacaksın. Yani bugün kuracağın yeni düzen geçmişin esintileriyle güçlenecek ve hayal gücünle beslenecek.

Tabii bu durumda dikkatli olman gereken bazı detaylar da var! İkili iletişimlerde birtakım duygusal savunmasızlıklar yaşayabilirsin. Çünkü her fikrinin kolaylıkla kabul ve takdir göreceğini düşünebilirsin. Ancak unutma ki bazen doğru olsan da alkışı alamayabilirsin.

Güçlü zihnin, yaratıcı enerjilerin ve duyguların açığa çıkarken romantik de olacaksın. Bugünler senden gelecek bir aşk itirafı işitebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...