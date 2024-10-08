9 Ekim İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün beklenmedik bir şekilde finansal ve zihinsel anlamda güvensizlikler yaşayabilirsin. Merkür ile Chiron arasındaki karşıtlık ilişkisi, para ve maddi konular hakkında kaygılarını artırabilir. Özellikle de uzun süredir bastırdığın kaygılar aniden su yüzüne çıkabilir. Bu da seni yeni bir iş ve öz kaynak arayışına itebilir. Haliyle yatırım yapmak ve birikim konuları gündemde yer alabilir. Ancak iş değişikliği için ani karar vermesen iyi edersin.

Tüm bunlar olurken, zaman zaman kendi iç sesini duymakta zorlanabilirsin. Merkür'ün fikirlerini ya da kendini değersiz hissettirmesine izin verme! Aksine bu karşıtlıktan beslenerek içsel diyaloglarını güçlendirmeye odaklan.

Belki bu sayede etrafındaki kişilere karşı şüphelerinle de yüzleşme şansı bulabilirsin. Yaşadığın ekonomik sarsıntılar, seni hem maddi hem de manevi anlamda güçlendirebilir. Bunun için sürekli önüne ve ileriye bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...