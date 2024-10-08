Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
9 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 19:01

Maskeler düşecek! Peki 9 Ekim Çarşamba gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün sosyal maskeler düşecek! Hazır ol, bu süreçte sen de bir takım içsel çatışmalar yaşayabilirsin. Sürekli hareket halinde olan zihnin, dış dünyaya farklı bir imaj çizmeye odaklanabilir. Zira Merkür ile Chiron'un karşıtlığı, zor anlarda bile 'her şey yolunda' maskesini takmana neden olabilir. Ancak bunun yerine duygularını yaşamalı, sorunlarla doğal bir şekilde başa çıkmaya odaklanmalısın. Özellikle arkadaşlarınla arandaki iletişimde daha gerçek ve açık olmalısın. Bırak inceldiği yerden kopsun! 

Düşüncelerinle ve sevdiklerine dair gerçeklerle yüzleşme zamanı! Zihninde beliren karmaşık düşünceler, seni kendi iç yaralarınla yüzleşmeye zorlayabilir. Chiron gökyüzüne hakimiyet kurduğunda kimin haklı olduğu önemli değildir. Sen de haklı olma yarışından uzaklaş ve yeni bir sosyal çevre inşa etmeye odaklan. 

Yeni bir çevre, sana kıymetli iş fırsatları da getirecektir. Belki de bu yıkım güçlü bir yeniden doğuşu temsil edecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın